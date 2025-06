Escolas de Guaçuí terão palestras na ‘Semana de Prevenção às Drogas’

Entre os dias 24 a 26 de junho, a Delegacia de Polícia Civil e a Subseção da OAB de Guaçuí vão promover a ‘Semana Municipal de Prevenção às Drogas’. O evento tem o objetivo de conscientizar, principalmente, crianças e adolescentes, sobre as consequências do uso de entorpecentes.

A data foi escolhida por se tratar de evento de nível mundial, já que as Nações Unidas marcam o dia 26 de junho como o Dia Internacional contra Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito. Essa data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas.

Com base no Dia Internacional, o governo brasileiro instituiu a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, por meio da Lei n° 13.840/2019.

A ‘Semana Municipal de Prevenção às Drogas’ será realizada pela primeira em vez em Guaçuí. O evento terá como foco levar uma mensagem sobre os perigos das drogas para as crianças e adolescentes em todas as escolas do município, através de dois projetos da Polícia Civil: o “Papo de Responsa”, que será ministrado para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Já o Ensino Fundamental I será atendido pelo “Agente Canino nas Escolas”.

‘Papo de Responsa’

O projeto da Polícia Civil busca transformar atitudes, quebrar paradigmas e oferecer novas oportunidades para adolescentes e jovens, com o objetivo de orientar crianças, adolescentes e jovens sobre questões ligadas à vulnerabilidade juvenil, como: futuro, escolhas, convivência familiar, drogas e violência. Para isso, os policiais civis visitam escolas e centros comunitários, realizando palestras em forma de bate-papo.

‘Agente Canino nas Escolas’

O ‘Projeto Agente Canino nas Escolas’, também da Polícia Civil do Espírito Santo, coordenado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Acadepol), visa promover ações educativas por meio de palestras em escolas, com o objetivo de prevenir e reduzir a violência.

Reconhecendo a escola como um ambiente crucial na formação dos cidadãos, especialmente durante a infância, o projeto destaca a importância de fomentar valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e pautada pela cultura de paz.

Os policiais civis do ‘Projeto Agente Canino nas Escolas’ realizam palestras para diversas faixas etárias, apresentando de forma lúdica os itens de proteção utilizados pelos policiais, como coletes, capacetes e escudos balísticos.

A parte principal das demonstrações conta com a participação especial dos cães policiais, que além de entreter as crianças, são usados para demonstrar como são realizadas as detecções e trabalhos de busca durante as operações.

Também haverá palestras para a população em geral, nos dias 24 e 25, a partir das 19h, na Câmara Municipal de Guaçuí, com o objetivo de alertar as pessoas sobre os graves riscos à saúde, pelo uso de drogas.