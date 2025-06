Espírito Santo arrecada mais de R$ 1,2 milhão com leilão

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) arrecadou R$ 1.295.900,00 com o leilão on-line de veículos e bens móveis inservíveis, promovido no último sábado (31), por meio do site www.prosalemleiloes.com.br.

Nesta edição, foram ofertados 106 lotes contendo veículos, bicicletas, além de sucatas de computadores, impressoras, ar-condicionado, estantes, armários de aço, geladeiras, fogões e de mobiliário em geral. Desse total, apenas três não foram vendidos e, por isso, serão disponibilizados novamente em leilões posteriores.

Os 103 lotes arrematados receberam 5.502 lances e tiveram 42.318 visualizações no site do leiloeiro. O lote mais disputado foi o de nº 34, formado por sucata de ar-condicionado, que recebeu 334 lances virtuais. Já o lote que recebeu o lance mais alto foi o de nº 81, com sucatas de carteiras e cadeiras, que atingiu o montante de R$60.200,00.

O recurso arrecadado com o leilão é transferido para os cofres públicos e investido em programas e ações do Governo do Estado voltados aos cidadãos.