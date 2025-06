Espírito Santo criou 8.553 empregos formais na em abril

O Espírito Santo bateu um novo recorde de criação de empregos formais: foram 8.553 novas vagas – sendo esse o saldo entre admissões e demissões – no mês de abril. Esse número é o maior desde maio de 2023.

O resultado foi impulsionado pela agropecuária, responsável por 5.044 novos postos com carteiras de trabalho assinadas, o que representa 59% do total. Dos mais de 5 mil, 3.454 empregos estão diretamente vinculadas ao cultivo de café, além de outras relacionadas às atividades de apoio à colheita.

Comparado a abril de 2024, a agropecuária criou 1.347 postos de trabalho a mais, o que representa um crescimento de 36,4% no setor.

Já o segmento de serviços foi o segundo maior gerador de empregos no mês, com 1.968 novas vagas formais. Em relação ao mesmo período de 2024, houve uma leve variação positiva, com 37 postos a mais, o que equivale a um crescimento de 1,9%. Os demais setores também contribuíram para o resultado positivo: indústria (642), comércio (615) e construção (284).

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No acumulado de janeiro a abril deste ano, o estado criou 17.095 empregos com carteira assinada. Já o número total de empregos formais chegou a 926.536, o que representa um crescimento de 3,3% em relação a abril de 2024.

Todos os grandes setores apresentaram expansão no número de vínculos. A indústria teve o maior crescimento proporcional, com alta de 3,9%, o que corresponde à criação de 6.097 novos postos de trabalho. O setor de serviços registrou aumento de 3,8%, com 15.562 empregos, sendo 52,5% do total. Já o comércio apresentou crescimento de 2,7%, com 6.166 vagas. Juntos, comércio e serviços respondem por 73,4% contratações feitas entre abril de 2024 e o mesmo mês de 2025.

O coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explicou que, em abril deste ano, a geração de empregos formais no Espírito Santo foi fortemente concentrada no interior do estado, que respondeu por 6.888 das 8.553 vagas criadas no mês, o que equivale a 80,5% do total. “Esse desempenho é especialmente expressivo em municípios cuja economia é intensamente voltada para a agropecuária, com destaque para a colheita do café como principal motor da atividade no período”, ressaltou.

Alguns dos municípios com maior saldo de vagas em abril coincidem com os principais polos produtores do café, como Jaguaré (995), Linhares (726), Vila Valério (678), Pinheiros (633), Sooretama (448), Rio Bananal (267), Nova Venécia (159) e Governador Lindenberg (137).

“O cenário favorável do café – com o início da colheita em maio, expectativa de uma safra recorde e manutenção de preços elevados –, impulsiona a contratação de mão de obra no setor agropecuário e também em atividades associadas, como transporte, logística e serviços aduaneiros. A expansão da colheita e o bom desempenho do agronegócio contribuem significativamente para a geração de emprego e renda, com efeitos positivos sobre o consumo de bens e serviços no estado”, reforçou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

Além dos municípios vinculados à atividade agrícola, Aracruz se destacou como o segundo maior gerador de empregos formais em abril, com saldo de 936 vagas, sendo quase metade delas concentradas na indústria (465). Na região metropolitana, foram criados 1.665 postos de trabalho no mês, com destaque para Vila Velha (453) e Cariacica (408).