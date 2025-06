Espírito Santo investe R$ 28 milhões em projetos científicos

Uma das chamadas mais esperadas pela comunidade científica capixaba está aberta. Nesta terça-feira (10), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou o edital 13/2025 – Universal, com R$ 28 milhões em recursos para financiar projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, coordenadas por pesquisadores mestres ou doutores, nas diferentes áreas de conhecimento.

O edital visa à melhoria da infraestrutura de pesquisa nas instituições de Ensino Superior e de Pesquisa localizadas no Espírito Santo. A inscrição de propostas pode ser feita até o dia 17 de julho, na plataforma do SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br). Os proponentes devem inscrever seus projetos em três faixas, de acordo com o quadro:

“É o principal edital de pesquisa da Fapes. Por meio deste edital, estamos apoiando pesquisas em todas as áreas de conhecimento propostas para os pesquisadores capixabas. O Governo do Estado, por meio da Fapes, está fazendo um investimento inédito, de 28 milhões de reais, de forma a possibilitar que os pesquisadores possam comprar equipamentos, adquirir insumos, enfim, possam dispor de meios para executar todo o ciclo da pesquisa e, com isso, garantir que a pesquisa capixaba ganhe cada vez mais relevância no cenário nacional, conseguindo atuar ainda mais na fronteira do conhecimento, preparando o Espírito Santo para o futuro”, afirmou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Fomento específico para o interior

Também com o foco de estimular a interiorização da pesquisa no Estado, a Fapes destina 30% dos recursos financeiros (R$ 8,4 milhões) prioritariamente a projetos coordenados por pesquisadores vinculados a instituições localizadas fora da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Todo o recurso disponibilizado para o edital é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

As propostas podem ser de qualquer área do conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes. O prazo de execução dos projetos será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, por no máximo 12 meses.

Serviço:

Lançamento do Edital nº 13/2025 – Universal: clique aqui e acesse o edital

Prazo de submissão: até as 17h59, do dia 17/07/2025

Valor total de recurso para o Edital: R$ 28 milhões

Site para submissão: www.sigfapes.es.gov.br