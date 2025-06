Espírito Santo publica caderno sobre culturas tradicionais

A Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo, por meio da Gerência de Currículo da Educação Básica (Geceb), lançou o Caderno Metodológico “Povos e Comunidades Tradicionais”.

O material, desenvolvido ao longo de 2024 e 2025, tem como objetivo incentivar práticas pedagógicas que valorizam as culturas, conhecimentos e tradições desses povos, sendo destinado a professores de todas as etapas da Educação Básica da rede estadual.

O Caderno Metodológico é fruto de uma parceria colaborativa entre a Geceb e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A iniciativa visa promover a sensibilização e a conscientização sobre a importância de conhecer as características, lutas, desafios e contribuições dos povos e comunidades tradicionais para a riqueza cultural, social e ambiental do Brasil.

O material propõe práticas pedagógicas exitosas que reforçam a valorização e o respeito a essas comunidades, que são parte essencial da história, identidade e futuro do país.

O documento é dividido em duas partes. A primeira, teórica, apresenta um texto introdutório com informações sobre educação integral, o processo de parceria Sedu/IPHAN e a definição do tema integrador abordado. A segunda parte apresenta práticas pedagógicas elaboradas pela equipe e por professores colaboradores, que servirão como subsídio para serem desenvolvidas pelo professor em sala de aula.

Ao valorizar a vida dos povos e comunidades tradicionais, a Sedu busca colaborar com a formação da consciência cidadã dos estudantes da rede, estimulando discussões significativas sobre sustentabilidade, territorialidade e ancestralidade.

O Caderno Metodológico “Povos e Comunidades Tradicionais” está disponível na íntegra no site do Currículo do Espírito Santo, por meio do link.