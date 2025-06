Espírito Santo realiza ‘Semana D de Inscrições do Enem’

Ao longo desta última semana de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a Secretaria da Educação (Sedu) vai promover uma série de atividades de mobilização nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, com o objetivo de incentivar os estudantes do terceiro ano a se inscreverem nas provas.

Com a proposta do “Dia D de Inscrições do Enem”, cada escola com turmas concluintes do Ensino Médio escolheu um dia, entre esta segunda-feira (2) e a a sexta-feira (6), para realizar um mutirão de apoio às inscrições. As ações aconteceram, preferencialmente, durante as aulas do componente curricular Projeto de Vida, integrando o momento à rotina pedagógica dos alunos.

Durante os encontros, professores e equipes gestoras estarão ao lado dos estudantes, orientando passo a passo como acessar a Página do Participante, preencher as informações e confirmar a inscrição. Em 2025, os estudantes da Rede Pública que estão concluindo o Ensino Médio contam com o formulário já pré-preenchido, precisando apenas escolher o idioma da prova de língua estrangeira e confirmar os dados.

A gerente do Ensino Médio, Endy Albuquerque, destacou que as escolas já receberam cartazes de divulgação para serem afixados nas salas de aula e uma planilha com dados atualizados sobre o número de concluintes e de estudantes já inscritos, permitindo um acompanhamento mais próximo e direcionado das ações.

“A ação foi pensada para garantir que todos os nossos estudantes estejam conscientes da importância do Enem e recebam o apoio necessário para participar. É um momento de orientação e também de incentivo”, frisou Endy Albuquerque.