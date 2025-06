Estado realiza o lançamento oficial da Feira dos Municípios 2025

O Governo do Estado realizou, nesta terça-feira (10), o lançamento oficial da Feira dos Municípios 2025. O evento, que aconteceu no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, contou com a presença do governador Renato Casagrande, além de prefeitos, secretários municipais, lideranças e representantes do trade turístico.

Na ocasião, foi apresentada a programação oficial do Feira, que acontecerá de 3 a 6 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Com o tema “O Espírito Santo que todo mundo precisa experimentar”, a edição deste ano reunirá atrativos, manifestações culturais, festas, sabores e tradições das 78 cidades capixabas.

“Que todos os municípios e regiões sejam muito bem-vindos à feira, que é um sucesso só porque todos os municípios participam. É a manifestação da cultura de cada município, de cada região. A feira é o ápice de uma grande obra que estamos fazendo juntos no Espírito Santo. Nesses três dias resgatamos a autoestima dos capixabas. Esse Estado passou por uma época onde a pessoas tinham vergonha de dizer que era do Espírito Santo e hoje o capixaba tem orgulho de dizer que mora ou que é daqui. Minha expectativa é que cada município mostre o que tem de melhor”, disse o governador Casagrande.

“A Feira dos Municípios é uma grande celebração da nossa identidade. Uma oportunidade de integrar o Espírito Santo, valorizar as riquezas de cada região e mostrar tudo o que o nosso Estado tem de melhor a oferecer. Além de fortalecer o turismo e a cultura, o evento também impulsiona a economia local e gera oportunidades para diversos setores. Porque turismo é desenvolvimento, e é isso que estamos promovendo com essa iniciativa”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

O secretário disse ainda, que a preparação para o evento envolveu uma série de encontros regionais realizados ao longo dos últimos meses, que percorreram as dez regiões turísticas do Estado. “Os lançamentos regionais foram muito importantes para mobilizar os municípios, organizar e integrar a participação de todos os envolvidos na Feira, que é um evento tão tradicional para o nosso Estado”, completou.

Espaço interativo da Setur

A Secretaria de Turismo terá um estande interativo com diversas experiências capixabas. Entre os destaques estão: voo de balão em realidade virtual, mesa interativa com o mapa turístico, espaço instagramável, experiências sensoriais inspiradas nos Passos de Anchieta e a tradicional moqueca capixaba, além de jogos com foco no turismo.

Programação

Durante os quatro dias de evento, a programação contará com apresentações culturais, oficinas, degustações, atividades interativas e muito mais. Os detalhes com a programação completa, pode ser acessada em: www.feiradosmunicipios-es.com.br/programacao.

Sobre a Feira dos Municípios

A Feira dos Municípios é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, realizada em parceria com as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

O evento reúne as dez Regiões Turísticas do Espírito Santo, cada uma destacando suas belezas naturais, gastronomia e cultura. Do litoral às montanhas, o turismo capixaba oferece experiências únicas, desde esportes radicais até ecoturismo e festas tradicionais que celebram a história do Estado.

Na edição de 2024, o evento recebeu mais de 80 mil visitantes, que prestigiaram os estandes dos 78 municípios capixabas. A Feira é o maior evento de promoção turística e cultural do Espírito Santo, e se consolidou como um dos maiores eventos do calendário estadual, promovendo as potencialidades culturais, gastronômicas, históricas, turísticas e econômicas do Espírito Santo.