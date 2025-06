Farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (29); veja endereços

Neste domingo (29), seis farmácias estarão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim. A escala inclui estabelecimentos localizados tanto no Centro da cidade quanto em bairros mais afastados.

Entre as farmácias de plantão estão a Drogavita, situada na Avenida Beira Rio, ao lado do Teatro Rubem Braga, e a Farma Souza, localizada na Avenida Antônio Penedo, próxima à Unimed. Também integram a lista a Farmácia Vila Rica, em Vila Rica; a Drogaria Novo Parque, em Alto Novo Parque; a Drogaria Baiminas, no bairro Baiminas; e a Farmácia Trevo, localizada em São Francisco de Assis.

As farmácias situadas no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h. Já os estabelecimentos localizados em outros bairros têm o funcionamento garantido das 7h às 19h, com a possibilidade de estender o atendimento até as 22h, de forma facultativa.

Confira os endereços e contatos das farmácias de plantão:

Drogaria Master – Rua Bernardo Horta, 238, Guandu – Tel: (28) 3521-5551

A recomendação é que o consumidor entre em contato previamente com a farmácia desejada para confirmar o horário de atendimento, especialmente nos bairros onde o funcionamento estendido é opcional.