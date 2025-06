Favorito absoluto: Casagrande lidera corrida ao Senado

Impulsionado por altos índices de aprovação popular, o governador Renato Casagrande (PSB) desponta como favorito absoluto na corrida pelas duas vagas do Espírito Santo no Senado Federal em 2026. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Instituto Paraná Pesquisas, Casagrande aparece com 49,2% das intenções de voto — mais que o dobro do segundo colocado.

Protagonismo

O desempenho expressivo evidencia o peso político de Casagrande no estado e reforça seu protagonismo no cenário eleitoral. Com dois mandatos consecutivos à frente do governo estadual, o socialista lidera com folga, enquanto os demais pré-candidatos permanecem tecnicamente empatados em um patamar muito inferior.

Na sequência, aparece o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 20,6%, seguido pelo deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), com 19,3%. O ex-governador Paulo Hartung (PSD) tem 18,9%, enquanto o senador Fabiano Contarato (PT) registra 16,2%.

Em um segundo pelotão, também embolado, estão o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), com 10,2%; Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta, com 9,7%; e o senador Marcos do Val (Podemos), com 8,2%. Já os deputados federais Evair de Melo (PP) e Da Vitória (PP) marcam 6,2% e 5,0%, respectivamente. Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos nomes somam 6,2%, enquanto 5,0% não souberam ou não quiseram opinar.

Respaldo popular

O favoritismo de Casagrande se explica também pelo forte respaldo popular: 80,1% dos entrevistados aprovam sua gestão. Entre eles, 27,4% consideram o governo “ótimo” e 37,8% avaliam como “bom”. A gestão é vista como “regular” por 22,7%, enquanto 3,7% a classificam como “ruim” e apenas 7,2% como “péssima”.

A força de Casagrande nas intenções de voto e na avaliação de governo o torna um ator central na construção do tabuleiro eleitoral capixaba. Sua eventual candidatura ao Senado pode redefinir alianças e influenciar diretamente os rumos das disputas proporcionais e majoritárias em 2026.

A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de maio, com 1.522 eleitores em 45 municípios capixabas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

Levantamento Paraná Pesquisas para o Senado pelo Espírito Santo, publicado em junho de 2025 | Reprodução: Paraná Pesquisas.