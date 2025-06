Festa de Cachoeiro: banda Jammil agita a noite deste sábado (28)

Neste sábado (28), a programação musical da Festa de Cachoeiro começa às 18h, com a grande final do concurso “Canta Cachoeiro”, que reúne talentos da música local. Logo depois, às 20h, o público poderá acompanhar mais uma noite de rodeio, com competidores de diversas regiões.

Encerrando a noite de sábado, às 23h30, o palco principal recebe a banda Jammil, que promete levantar o público com grandes sucessos do axé e do pop baiano, como “Praieiro” e “Minha Estrela”.

A edição 2025 da Festa de Cachoeiro segue até domingo (29), no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, com programação gratuita e diversificada para toda a família.

Realizada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a festa é um dos eventos mais tradicionais do município e marca as comemorações pelo aniversário da cidade.