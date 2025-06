Festa de Cachoeiro: Câmara valoriza história e protagonismo local

Em clima de celebração e pertencimento, a Câmara Municipal de Cachoeiro realizou, na noite de 24 de junho, a tradicional Sessão Solene que marcou o início das comemorações da Festa de Cachoeiro. O auditório do Sesc Cachoeiro recebeu centenas de convidados entre autoridades, homenageados, familiares e amigos, em uma cerimônia emocionante e repleta de simbolismo.

Mais de cem personalidades foram homenageadas por suas contribuições relevantes ao desenvolvimento social, econômico, cultural e comunitário da cidade. Entre os momentos marcantes da noite, destacaram-se a entrega dos títulos de Cachoeirense Presente Nº 1 ao Prof. David Alberto Lóss e Cachoeirense Ausente Nº 1 a Henrique Osvaldo Vivácqua Campos. O vice governador Ricardo Ferraço recebeu a Comenda Theodorico de Assis Ferraço e o vice prefeito José Corrêa Junior a Comenda Camilo Cola.

A solenidade foi transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e pela TV Foz, com intérpretes de libras, ampliando o acesso da população a esse importante momento de valorização das raízes e da história local. (Assista aqui: Sessão Solene – Festa de Cachoeiro 2025 – AO VIVO – YouTube ).

Para o presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), a Sessão Solene é um reflexo do espírito da Festa de Cachoeiro: “É uma honra para esta Casa prestar homenagens a pessoas que fazem parte da nossa história. É um momento de união e de celebração da nossa identidade. Agradeço aos vereadores pela confiança e aos nossos servidores pelo empenho na realização desse evento”.

Veja aqui as fotos do evento: Sessão Solene Festa de Cachoeiro 2025 — CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

