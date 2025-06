Festa de São Pedro em Anchieta terá três dias de programação; confira

A Festa de São Pedro terá três dias de programação neste ano, começando na sexta-feira (27) e com atrações no sábado (28) e no domingo (29). Haverá missas, shows, festa junina, remada no Rio Benevente e a tradicional procissão marítima.

A festa começa com apresentações dos alunos da Escola Jocelina Nogueira, às 20 horas de sexta e vai até o show da banda Tropical Brasil, no domingo, a partir das 20 horas.

Confira no quadro a seguir a programação completa: