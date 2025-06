Fiéis celebram São Pedro com procissão em Cachoeiro

A tradicional Festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro da Diocese e da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, será realizada neste domingo, (29), com destaque para a procissão que ocorre às 15h. A celebração religiosa, que acontece desde 1856, é organizada pela Paróquia São Pedro (Catedral), pelo Vicariato Episcopal para Ação Pastoral da Diocese e pela Prefeitura de Cachoeiro.

A programação teve início às 7h, com uma missa celebrada pelo Vigário Paroquial, padre Olímpio Andrade, na Catedral de São Pedro. Já às 9h, o pároco padre Bruno Sá Rangel presidiu uma nova celebração eucarística.

O ponto alto da festa acontece à tarde, com a tradicional procissão levando a imagem de São Pedro da Catedral até o Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica. No local, será realizada uma missa campal em um palco montado ao lado da comunidade.

Após o ato litúrgico, o público poderá acompanhar o show da cantora Eliana Ribeiro, uma das principais vozes da música católica nacional. A apresentação integra a programação oficial da Festa de Cachoeiro 2025 e promete momentos de fé e louvor por meio de canções que emocionam e elevam o espírito.