Governo anuncia melhorias e novos investimentos em Itapemirim

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta sexta-feira (27), o início das obras de pavimentação do trecho que liga a Rodovia ES-060 à comunidade de Artemis, facilitando o acesso ao Monumento Natural Monte Aghá, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim e Piúma. Casagrande também anunciou repasses para melhorias na rede de assistência social e autorizou a contratação de empresa para construir o pronto atendimento de Itapemirim.

“Estamos avançando em Itapemirim. Vamos fazer uma obra do Programa Caminhos do Turismo, que é uma atividade econômica importante para o município. Para atendermos bem os turistas, devemos antes atender a nossa população. Por isso, estamos com ações nas áreas da Saúde e Assistência Social. Sabemos que Itapemirim tem desafios, mas o prefeito Geninho está conseguindo equilibrar o município. Para podermos realizar investimentos nos municípios, precisamos que eles estejam organizados e tenham capacidade de realizar as obras”, afirmou o governador.

As melhorias no acesso ao Monte Aghá fazem parte do Programa Caminhos do Turismo, que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura turística e promover o desenvolvimento das regiões capixabas com potencial turístico. Com investimento de R$ 3,2 milhões e prazo de execução previsto em 120 dias, o trecho a ser pavimentado tem extensão de 2,8 quilômetros e a intervenção utilizará a tecnologia PAVI-S, indicada para estradas rurais.

“O Monte Aghá é um dos principais atrativos naturais do nosso litoral sul e essa obra representa muito mais do que um investimento em infraestrutura. Estamos falando de mobilidade, qualidade de vida, desenvolvimento regional e valorização do nosso patrimônio ambiental e cultural. Além de melhorar o acesso ao atrativo, a pavimentação vai beneficiar diretamente as comunidades rurais próximas, promovendo mais segurança e impulsionando o turismo e o desenvolvimento econômico da região”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

Durante o evento, além da autorização da pavimentação do acesso ao Monte Aghá, o governador anunciou o repasse de R$ 377 mil para execução da obra de reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e deu sinal verde para a contratação da construção de um novo Pronto Atendimento em Itapemirim.

“O ampliamento dos serviços ofertados, trazendo um melhor atendimento para o município. Os investimentos do governo do estado na assistência social certificam o compromisso que tivemos nos últimos anos na política de assistência” destacou a secretária de Estado de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, Cyntia Grillo.