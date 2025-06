Governo do Espírito Santo testa ônibus movido a gás e biometano

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, acompanhou, nesse sábado (7), a entrega de 40 novos ônibus para o Sistema Transcol. Os novos veículos já estão aptos para operar e fazem parte do total de 170 ônibus que serão incorporados à frota ao longo de 2025. Todos são climatizados, acessíveis e equipados com motor Euro 6, padrão mais moderno de controle de emissões de poluentes, que garante menor impacto ambiental, mais eficiência e conforto.

“Entregamos mais 40 novos ônibus para reforçar a frota do Transcol. Mais do que isso: são veículos produzidos no Espírito Santo pela Marcopolo. Já foram produzidas mais de 20 mil unidades em solo capixaba, o que gera emprego, receita e oportunidades para os capixabas. Boa parte desses ônibus foram para a nossa frota do Transcol que vem sendo renovada ao longo dos últimos anos, trazendo mais conforto e dignidade aos usuários do transporte público”, comentou o governador.

Com a entrega dos novos veículos, totalizando 170 ônibus climatizados em 2025, o Sistema Transcol se aproxima da marca de 70% da frota operacional com ar-condicionado. Esse avanço representa um marco na mobilidade urbana do Brasil, uma iniciativa que reflete a prioridade do Governo do Estado em oferecer mais conforto aos passageiros, além de fortalecer o transporte público como uma alternativa real e atrativa ao transporte individual.

Durante a agenda, foi exibido um modelo de ônibus movido a gás natural e biometano, que será testado no Sistema Transcol pelos próximos 30 dias. O veículo, modelo Fly 10 GV, ficará em operação nas linhas 101 e 111. A ação permite avaliar o desempenho do ônibus em operação real e sua viabilidade para integrar a frota do sistema metropolitano de transporte público.

Desenvolvido originalmente para operar com gás natural ou biometano, sem necessidade de adaptações no motor, oferece vantagens como menor custo por quilômetro rodado, menor emissão de poluentes, redução de ruídos e maior eficiência econômica e ambiental. O modelo também é bicombustível, ampliando a segurança e a flexibilidade no abastecimento.

A adoção de tecnologias limpas — como o motor Euro 6, ônibus elétricos e agora o uso de GNV e biometano — está alinhada às diretrizes de transição energética e descarbonização.

“A renovação da frota é fundamental para garantir mais conforto aos usuários, além de reduzir significativamente a emissão de poluentes. Já avançamos com a introdução de ônibus elétricos e com o motor Euro 6. Agora, estamos dando mais um passo importante ao iniciar testes com veículos que utilizam biometano — um combustível mais limpo e que pode ser produzido aqui mesmo no Espírito Santo”, declarou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Ele destaca ainda que essa diversificação das fontes energéticas permite a construção de um sistema de transporte coletivo mais inovador, ambientalmente responsável e preparado para os desafios do futuro. “É uma ação que reafirma o compromisso do Governo do Estado com uma mobilidade urbana mais moderna, eficiente e sustentável”, completou Damasceno.