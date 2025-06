Governo do Estado abre vagas para intercâmbio; veja como participar

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), publicou, nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Espírito Santo, o Edital nº 29/2025, que regulamenta o processo seletivo para 350 vagas do Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu.

A iniciativa oferece aos estudantes da Rede Pública Estadual a oportunidade de realizar um curso intensivo de três meses de Inglês ou Espanhol no exterior.

As inscrições serão realizadas on-line, por meio do portal Seleção Aluno (Clique AQUI e acesse). Mas atenção, fique atento no período entre esta terça-feira (10) e domingo (15) do mês de junho.

Neste ano, o programa contempla 335 vagas para o curso de Língua Inglesa, distribuídas entre quatro países. Serão 100 vagas para os Estados Unidos, 90 para a República da Irlanda, 85 para a Inglaterra e 60 para o Canadá. Já os estudantes que desejam aprimorar conhecimento em Língua Espanhola poderão concorrer a 15 vagas destinadas à Argentina.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o programa é um dos principais investimentos do Governo do Estado no fortalecimento da educação pública. Isso reafirma o compromisso com a formação integral dos jovens capixabas e com a construção de um futuro com mais oportunidades, conhecimento e inclusão.

Vivenciar novas culturas

“Mais do que aprender uma nova língua, os estudantes selecionados terão a oportunidade de vivenciar novas culturas. Além de ampliar horizontes e fortalecer habilidades que contribuirão para sua formação cidadã e acadêmica. A imersão em ambientes internacionais e o contato direto com falantes nativos favorecem o domínio do idioma de forma natural e intensa. Além de estimular a autonomia, a responsabilidade e a capacidade de adaptação dos participantes”, afirmou o secretário Vitor de Angelo.

A gerente do Ensino Médio, Endy Albuquerque, explicou que, para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em um dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). Além disso, também frisou que a iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade. Isso ultrapassa os limites da sala de aula ao apostar no potencial dos jovens capixabas.

“Ao oferecer a oportunidade de vivenciar um curso intensivo de idiomas no exterior, a ação abre as portas do mundo para os estudantes da Rede Pública Estadual, promovendo não apenas o aperfeiçoamento linguístico, mas também o desenvolvimento pessoal, cultural e educacional, preparando-os para os desafios de um mundo cada vez mais globalizado”, contou a gerente Endy Albuquerque.