Governo do Estado entrega dois novos viadutos em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desta sexta-feira (6), os viadutos “Governador Max de Freitas Mauro”, que liga as Rodovias Darly Santos e a Rodovia Leste Oeste, no município de Vila Velha. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de quase R$ 50 milhões.

Os viadutos têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana na região, facilitando o acesso entre importantes vias e contribuindo para a fluidez do tráfego. A construção dos viadutos faz parte de um conjunto de obras de infraestrutura voltadas para o desenvolvimento urbano e a melhoria do sistema viário na Grande Vitória.

“Temos realizado obras estruturantes na mobilidade da Região Metropolitana e esses viadutos vão fazer toda diferença, principalmente para escoar o trânsito para o Porto de Capuaba e também quem precisa acessar a Leste Oeste para chegar na BR-262. Agora vamos ver o trânsito fluir e acabar com esse gargalo que tinha de quem vinha pela Leste Oeste para acessar a Darly Santos. Os viadutos são adaptados com passeio para pedestre e ciclovia, sendo importantes para o crescimento de toda essa região que conta com galpões e condomínios. O nome é uma justa homenagem ao ex-governador Max Mauro, que tanto fez pelo Espírito Santo e por Vila Velha”, afirmou o governador Casagrande.

Um dos viadutos está localizado no entroncamento da ES-471 (Rodovia Leste-Oeste) com a ES-060 (Rodovia Darly Santos) e tem 143 metros de extensão. O outro viaduto tem 100 metros de extensão. O projeto incluiu também a implantação de alças e ramos. Ao todo, foram consumidos 2.500 metros cúbicos de concreto para a execução das obras, além de 350 toneladas de aço para vigas metálicas (elemento de sustentação do viaduto) e mais 400 toneladas de aço para concreto estrutural.

“Essa é uma obra necessária e muito importante para aquele trecho considerando o crescente número de bairros e de empreendimentos naquela parte do município canela-verde. Mesmo depois de pronto, o DER-ES vai fiscalizar, de forma geral e constante, para que a obra seja um elemento facilitador para a infraestrutura da região”, comentou o diretor presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Participaram da inauguração, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; deputados federais e estaduais; secretários de Estado; além de vereadores e lideranças da região.