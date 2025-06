Governo do Estado inicia jornada de inovação na Bacia do Rio Doce

O Programa Sementes iniciou oficialmente, nessa terça-feira (24), a fase de aceleração de 50 startups selecionadas para impulsionar a inovação em nove municípios da Bacia do Rio Doce capixaba. O evento de lançamento aconteceu na Serra, reunindo as startups, autoridades estaduais, parceiros e membros do ecossistema de inovação.

A fase de aceleração tem por objetivos validar soluções, protótipos e modelos de negócio; acelerar o desenvolvimento das soluções; conectar as startups com parceiros, redes e investidores; e capacitá-las para crescimento e captação. “Em contato com os empreendedores percebemos que, assim como todo time Sementes, eles estão engajados e motivados em alcançar seus melhores resultados e gerar impacto real. E esse é também propósito do IEBT Innovation, que com excelência metodológica e experiência de 16 anos de mercado, se compromete com essa transformação”, afirmou Paulo Vitor Guerra, CEO da IEBT Inovattion, responsável por liderar o processo de aceleração.

Com investimento de R$ 100 mil por projeto, além de mentorias, treinamentos, networking e alinhamento estratégico, o Sementes está pronto para alimentar soluções tecnológicas e sociais que ganhem escala até janeiro de 2026. “Hoje é o início de uma transformação coletiva e ver essas 50 startups cheias de propósito reunidas é inspirador. Esta jornada não é apenas sobre aceleração, é sobre acreditar em pessoas e em soluções que surgem para mudar realidades”, pontuou a coordenadora do programa, Jamylly Caran.

“Estamos muito empolgados! Chegar até aqui já é, por si só, uma grande conquista para a nossa startup. No início, queríamos colocar nossa solução no mercado de qualquer maneira. Mas, com o apoio do Sementes, essa ideia ganha forma, estrutura e proximidade real com as necessidades do mercado. É uma felicidade imensa ver nossa solução chegando, de fato, às mãos de professores e alunos e saber que estamos contribuindo, de maneira concreta, para transformar a educação no nosso Estado e, quem sabe, nosso país”, afirma Samuel Tessaro, da NordKraken, de Marilândia.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou o compromisso do Governo do Estado em promover a inovação em todas as regiões capixabas, incluindo o interior. “O governo tem trabalhado para fazer da inovação uma realidade em cada canto do Espírito Santo. O Sementes é fruto desse esforço coletivo e da nossa crença no poder das ideias para transformar a região da Bacia do Rio Doce, gerando impacto direto nas comunidades locais. Hoje damos início a uma jornada histórica para os empreendedores e municípios contemplados, com soluções que envolvem meio ambiente, agronegócio, saúde, educação, tecnologia e tantas outras áreas que impulsionam o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, disse.

O Sementes é um programa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com recursos de R$ 7,6 milhões da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), beneficiando os municípios de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus e Serra.

Edital de parcerias

O evento também reforçou edital de parcerias, que está aberto, convidando empresas, instituições e investidores a se juntarem ao ecossistema Sementes. O edital está aberto para três tipos de parceiros:

Parceiros Investidores: como fundos, empresas de capital de risco e investidores-anjo interessados em oportunidades de crescimento e participação ativa em rodadas de investimento com as startups aceleradas.

Parceiros Fornecedores e Estratégicos: instituições que podem ofertar mentorias, consultorias, capacitações e infraestrutura — gratuitamente ou com condições especiais —, contribuindo diretamente com o desenvolvimento dos empreendimentos.

Parceiros de Divulgação: organizações que desejam ampliar a visibilidade do programa e promover suas ações em redes sociais, eventos e canais de mídia.

O credenciamento é gratuito, voluntário e poderá ser feito ao longo da vigência do programa, com duração estimada de 12 meses. Basta enviar um e-mail para [email protected] com o assunto “Parceria Investidor”, Parceria Fornecedor e Estratégico” e/ou “Parceria Divulgação”.

Mais informações pelo telefone (27) 99695-8959 ou no site https://secti.es.gov.br/Media/Secti/2025/SEMENTES/Edital_de_Parceiros_Programa_Sementes_do_Rio_Doce.pdf

Sobre o Programa Sementes

Aceleração de 50 startups focadas em desafios regionais.

Cada projeto recebe R$ 100 mil, mentorias especializadas, capacitações e networking.

Aceleração intensa até janeiro de 2026, com Demo Day de encerramento.

Para saber mais sobre as startups selecionadas, o edital de parcerias e novidades da aceleração, acesse https://programasementes.com.br/