Guaçuí: ação recolhe mais de 15 sacos de lixo às margens do Rio Veado

Nesta sexta-feira (27), em alusão ao mês do Meio Ambiente, foi realizada uma Ação de Limpeza Simbólica às margens do Rio Veado, em Guaçuí, reunindo estudantes, representantes de instituições públicas e civis, além de voluntários engajados na causa ambiental. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e contou com a participação ativa de 40 alunos da Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, com idades entre 14 e 15 anos.

O trecho percorrido, de aproximadamente 500 metros, está localizado na área central da cidade. Em poucos minutos, os participantes recolheram cerca de 15 sacos de 60 litros de lixo, demonstrando a expressiva quantidade de resíduos acumulados em um curto espaço. Entre os itens encontrados estavam vidros, sacolas plásticas, marmitas de isopor, garrafas PET, roupas, pilhas e outros materiais de uso cotidiano.

Além da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, a ação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, professores, vereadores e representantes do Lions Clube de Guaçuí. O trabalho, além de prático, teve forte caráter educativo e de conscientização.

Durante a atividade, os alunos destacaram os itens mais inusitados encontrados no leito e nas margens do rio, compondo um curioso “Top 5 do Lixo”: escapamento de moto, chuveiro elétrico, caixa de energia, cadeado de bicicleta e uma sacola contendo documentos diversos.

Após a limpeza, houve um momento de reflexão entre os presentes, com uma roda de conversa que trouxe à tona uma conclusão unânime: o descarte incorreto do lixo continua sendo um dos maiores desafios ambientais da atualidade. A atividade reforçou o papel da educação ambiental como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais consciente e responsável.

Contudo, mesmo após o encerramento da ação, um fato simbólico e preocupante chamou a atenção: uma sacola de lixo e uma bandeja de isopor foram vistas descendo pelas águas do rio, como um lembrete claro de que a luta por um meio ambiente limpo deve ser constante.

A Ação de Limpeza Simbólica integra o conjunto de atividades promovidas ao longo do mês de junho em Guaçuí, com foco na preservação ambiental e no estímulo à cidadania ecológica.