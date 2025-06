Guarapari promove campanha de vacinação antirrábica itinerante

A Prefeitura de Guarapari destaca a importância da adesão à Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 para cães e gatos. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), começou na segunda-feira (23) e já percorreu diversos bairros da cidade.

A vacinação está sendo realizada inicialmente nas áreas rurais do município. A partir das próximas semanas, a campanha será estendida à zona urbana. No dia 5 de julho, por exemplo, será a vez dos animais da região de Todos os Santos e comunidades vizinhas receberem a dose.

De acordo com a Prefeitura, a campanha já imuniza, em média, 100 animais por dia. A meta é alcançar cerca de 20 mil cães e gatos em todo o município.

Além das ações itinerantes, o CCZ também realiza a vacinação em sua sede, localizada na Rua Monazita, bairro Santa Mônica. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Serviço

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Rua Monazita, bairro Santa Mônica – Guarapari (ES)

Telefone: (27) 3262-1456

