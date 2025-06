Hellory and The Solitaryman lançam novo EP “Eu vi” com faixas inéditas

O duo capixaba de rock alternativo Hellory and The Solitaryman, formado por Hellory e Cacá Côgo (The Solitary Man), celebra quase quatro anos de estrada com o lançamento do novo EP “Eu vi”, disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira, 27 de junho.

Com quatro faixas no total, o EP apresenta duas canções inéditas — “Eu vi” e “Não é não” —, a já lançada “Não quero mais” (2024), e uma versão acústica da faixa-título, explorando diferentes atmosferas sonoras e reafirmando a identidade musical do duo.

O trabalho foi gravado e produzido no Acrestúdio, em Vargem Alta (ES), pelos produtores Alex Japa e Marcos Tadeu, este último também responsável pelos arranjos de teclado, violão e gaita.

O lançamento é assinado pelo selo Maxilar Music, fundado pelo músico Gabriel Thomaz (Autoramas), reconhecido por apoiar projetos independentes com forte identidade autoral.

Como esquenta para o lançamento oficial, o duo lança no dia 25 de junho o webclipe da faixa “Eu vi”, com imagens exclusivas das gravações em estúdio, revelando o processo criativo por trás do EP.

Com letras marcantes e sonoridade intensa, o novo trabalho de Hellory and The Solitaryman reforça a força do rock alternativo produzido no Espírito Santo e promete emocionar o público com sua autenticidade.

Serviço

Lançamento do EP “Eu vi”

Artista: Hellory and The Solitaryman

Data: 27 de junho de 2025

Selo: Maxilar Music

Disponível em todas as plataformas digitais

Lançamento do Webclipe “Eu vi”

Data: 25 de junho de 2025

Plataforma: canal do Youtube oficial do duo (https://www.youtube.com/@hellory.oficial)