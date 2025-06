Homem atropela crianças e tem joelhos alvejados por tiros em Vitória

Na noite deste sábado (7), um motociclista embriagado atropelou duas crianças no bairro Nova Palestina, em Vitória, e acabou baleado por desconhecidos. O caso mobilizou policiais militares e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações da Polícia Militar (PM-ES), o acionamento ocorreu no período da noite, após relatos de um atropelamento envolvendo duas crianças — uma menina e um menino. No local do acidente, os agentes encontraram apenas a placa da motocicleta, sem sinal do condutor.

Minutos depois, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) informou que o motociclista havia sido encontrado na Rua Nova Esperança, também em Nova Palestina, já ferido. No endereço indicado, os militares encontraram uma ambulância do Samu prestando atendimento a um homem com ferimentos de bala nos dois joelhos e queimaduras no rosto.

Ainda de acordo com os policiais, o indivíduo apresentava sinais claros de embriaguez: odor etílico, comportamento agressivo e sonolência. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Crianças foram levadas ao Hospital Infantil

As duas crianças atropeladas foram socorridas por populares até o Pronto Atendimento de São Pedro, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisaram ser transferidas para o Hospital Infantil de Vitória. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

De acordo com a PM, após os primeiros socorros, o motociclista foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, sob escolta policial. Ele teria sido retirado do local do acidente por pessoas não identificadas. Não há informações sobre o seu estado de saúde.