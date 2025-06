Homem é morto com oito tiros em Vila Velha; DHPP investiga o caso

Um homem foi assassinado com oito tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (28). A Polícia Civil do Espírito Santo informou que a ocorrência está sendo investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), os policiais foram acionados para verificar informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no bairro. No local, a guarnição encontrou um indivíduo caido em uma calçada, com diversas perfurações e, a princípio, sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito da vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados neste estágio inicial.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para a elucidação do crime. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível anexar fotos e vídeos que possam auxiliar nas investigações. O sigilo é garantido.