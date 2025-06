Homem é preso em flagrante suspeito de furtar clínica odontológica

O 6º Distrito Policial de Vila Velha, realizou, nesta quinta-feira (5), uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 40 anos, suspeito de furtar, pela terceira vez, parte metálica do portão de alumínio de uma clínica odontológica localizada na região da Praia da Costa, em Vila Velha.

O crime mais recente ocorreu na madrugada dessa quarta-feira (4), quando o suspeito subtraiu parte da estrutura metálica da fachada do imóvel, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 mil.

“De acordo com a vítima, essa foi a terceira vez que a clínica foi alvo do mesmo tipo de crime, sempre com o mesmo modus operandi: ações praticadas durante a madrugada, por um único autor, que arrancava as aletas de alumínio do portão. Imagens de videomonitoramento registraram com clareza a ação criminosa. Com base nessas evidências, a equipe do 6º DP realizou diligências que levaram à localização e prisão dele. Durante o interrogatório, o suspeito confessou a autoria do furto e afirmou ter vendido o material a um catador de recicláveis”, explicou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

De acordo com a investigação, o indivíduo está em situação de rua, tem antecedentes criminais e demonstra comportamento reiterado na prática de furtos. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e será encaminhado ao sistema prisional, após os procedimentos de praxe.

Veja o vídeo!