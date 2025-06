Homem é preso por porte ilegal de arma em Cachoeiro

Durante patrulhamento de rotina, na tarde desta sexta-feira (28), agentes da equipe de motopatrulha da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) abordaram e prenderam um homem armado na Rua Bernardo Horta, no Centro, em Cachoeiro. A ação resultou na apreensão de uma pistola, munições e outros materiais.

De acordo com a PMES, os agentes avistaram uma motocicleta, modelo MT-07, trafegando com a placa em posição elevada, impedindo a leitura dos caracteres e numerais. Diante da irregularidade, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi localizada uma pistola Taurus G2C calibre .380 TPC na cintura do condutor, posteriormente identificado pelas iniciais JPMS. Além da arma, os policiais apreenderam um carregador de pistola, 11 munições calibre .380, uma munição calibre 9mm e um coldre. O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

