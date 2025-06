Ibatiba: resultado de concurso cultural levanta suspeita de fraude

Confusão, falta de organização e até mesmo suspeita de fraude giram em torno do concurso da Rainha dos Tropeiros, que aconteceu no último sábado (7), no município de Ibatiba. Conforme explica uma das participantes, o resultado apresentado pelos organizadores do evento não representou a real votação dos jurados.

“Logo após o resultado, os jurados foram nos parabenizar atrás do palco e comentaram que não entenderam o resultado das colocações, pois conversaram entre si e concluíram que minha nota teria sido de fato a mais alta”, explicou a candidata Mariana Crispim, anunciada, até então, como a detentora da segunda posição.

Diante da discordância dos jurados quanto ao resultado anunciado, nesta segunda-feira (9), foi feita uma contestação pela equipe da candidata, que se sentiu prejudicada, à Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela contratação da empresa organizadora do evento.

Rainha dos Tropeiros legítima

“Ao conversar com as participantes, pedimos ao secretário de cultura para que nos mostrasse TODAS as notas, então eles marcaram uma reunião convocando todas as participantes e assumiram o erro que havia acontecido. Na contagem correta dos pontos eu fiquei com um total de 347,5 (perdi apenas 2,5 pontos)”, ressaltou Mariana Crispim, que agora deve ser legitimada como a Rainha dos Tropeiros 2025.

Foto: Reprodução | Rede social

Pelo regulamento do concurso, em caso de empate o chefe da pasta da cultura desempataria. Houve um empate, de 335 pontos, entre as candidatas Luana Caitano e Carol Brito, que ao final ficaram como 1ª e 2ª princesas respectivamente.

Licitação

No último dia 2 de junho, a Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu processo licitatório para contratação de empresa especializada para assessoria e consultoria para elaborar, organizar e executar evento para a escolha da Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa do Tropeiro 2025.

De acordo com o documento, a empresa vencedora recebeu um valor total de R$ 34.00,00 (trinta e quatro mil reais) para promover o evento.

O que diz a Prefeitura de Ibatiba

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Ibatiba. A assessoria de comunicação informou que ainda estava sendo “levantada algumas informações, assim que tivermos certeza dos procedimentos a serem tomados vamos emitir a nota”.