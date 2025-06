Incêndio criminoso: bombeiros são mobilizados e suspeito preso no ES

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (27), no bairro São Miguel, em Colatina, no Espírito Santo. O fogo foi controlado rapidamente, impedindo maiores danos ambientais.

De acordo com a denúncia recebida pela Polícia Militar do Espírito Santo, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa por um homem. O suspeito foi localizado nas proximidades da área atingida e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Snato (CBMES) foi acionado e concentrou esforços no combate direto às chamas. A operação evitou que o fogo se espalhasse, garantindo a segurança das residências vizinhas e da vegetação remanescente da região.

Apesar do susto, não hove feridos.