Inscrições abertas para treinamento gratuito de vendas e comunicação

Transformar o atendimento ao cliente e elevar os resultados em vendas com técnicas práticas, encantamento e comunicação de alto impacto. Esse é o objetivo da palestra “Vendendo como um mágico: Segredos revelados para vender, atender e encantar”, promovida pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) no próximo dia 2 de julho, das 19 às 21 horas, em formato on-line e gratuito.

Vendedores, gestores e profissionais que desejam aprimorar suas abordagens comerciais poderão participar de um encontro conduzido por Jardel Beck, palestrante que já realizou mais de mil apresentações em todos os estados do Brasil. Conhecido por engajar o público com estratégias de vendas, técnicas de Programação Neurolinguística (PNL), comunicação de alto impacto, além de mágica e humor, Jardel apresenta soluções práticas de forma envolvente e dinâmica.

Entre os conteúdos da palestra, serão apresentados assuntos como atendimento encantador, fidelização de clientes, superação de desafios, geração de valor e diferenciação no mercado. O palestrante também abordará tendências de comportamento e estratégias para criar conexões mais fortes com o consumidor.

“Investir no aperfeiçoamento das equipes é uma forma direta de fortalecer os negócios, especialmente os do nosso setor. Esta é uma oportunidade para quem busca melhorar resultados em vendas e atendimento, com técnicas modernas, envolventes e aplicáveis no dia a dia. Com mais essa ação de qualificação, aberta ao público, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento das pessoas e das empresas capixabas”, disse o superintende do Sincades, Cézar Pinto.

Sobre o palestrante

Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, Jardel Beck é master em Programação Neurolinguística, especialista em Marketing com ênfase em Vendas pela FGV, coach pela International Society of Neuro-semantics (Sociedade Internacional de Neuro-semântica) e autor do livro Relacionamento com futuro. Ele já impactou mais de 1 milhão de pessoas em eventos corporativos por todo o país e foi premiado no Festival Internacional de Mágicas de Marrakesh (Marrocos).

Informações

Inscrições gratuitas: até 1º de julho pelo link https://www.sincades.com.br/servicos/calendario-e-inscricoes?agenda=497&r=7