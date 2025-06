Instituto abre vagas de estágio para Cachoeiro e mais quatro cidades

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) está com 23 vagas abertas para estágio destinadas a estudantes dos níveis superior e técnico. As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento e visam promover a aproximação dos jovens com o mercado de trabalho, além de incentivar o desenvolvimento profissional no estado.

As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, contemplando diferentes setores da indústria.

Vagas para técnico e superior

Entre as vagas disponíveis, 17 são para estudantes de cursos superiores, incluindo Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Fonoaudiologia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Relações Internacionais, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica e Engenharia de Minas.

Para os cursos técnicos e tecnólogos, estão abertas seis vagas abrangendo áreas como Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Portos, Técnico em Planejamento, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Metalurgia.

Inscrições

Os interessados devem se cadastrar no site carreiras.iel.org.br/ES, onde podem consultar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ser atingido.

Algumas empresas parceiras, como a Biancogres, realizam processos seletivos em plataformas específicas. Por isso, o IEL recomenda que os estudantes fiquem atentos às orientações de cada vaga no momento da candidatura. Clique aqui para conferir!