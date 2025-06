Instituto emite alerta de acumulado de chuva para 25 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 25 cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (2).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta terça-feira (3), e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

O Instituto orienta que em casos assim: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades do ES em alerta:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui