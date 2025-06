Instituto Federal do Espírito Santo faz história e elege a 1ª reitora

Pela primeira vez na história, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terá uma mulher à frente dos 25 campi espalhados pelo Estado. Adriana Pionttkovsky Barcellos foi eleita na última sexta-feira (13) como nova reitora da instituição, depois de uma campanha marcada pela participação efetiva da comunidade acadêmica. Adriana recebeu 47% dos votos, contra 32% do adversário Lodovico Ortlieb Faria.

Com 37 anos de trajetória dedicados à educação pública, Adriana é servidora e professora do Ifes, além de ex-diretora de campus e ex-pró-reitora de ensino. Sua candidatura foi construída com escuta ativa e o envolvimento direto de servidores, estudantes e gestores dos diversos campi. Ela recebeu a maioria dos votos nos três segmentos: estudantes, técnicos administrativos e docentes. Sua eleição representa o fortalecimento das bases institucionais, com uma liderança que emerge da realidade acadêmica.

“Minha trajetória foi construída dentro do Ifes, com uma vida inteira dedicada à educação pública. É uma honra e uma grande responsabilidade ser eleita a primeira mulher reitora da instituição. Com diálogo e muito trabalho, quero retribuir tudo que aprendi ao longo desses anos e ajudar a construir um Ifes que caminha ao lado dos sonhos da sua comunidade”, afirma a nova reitora.

Valorização de docentes, técnicos e estudantes Adriana defende uma gestão integrada entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, com fortalecimento da autonomia dos campi e maior articulação entre as unidades e a Reitoria. A nova reitora do Ifes pretende desburocratizar os processos de progressão docente, valorizar os técnicos administrativos de forma efetiva e fortalecer a assistência estudantil.

“Minha missão é fazer uma gestão mais humanizada, mais colaborativa e mais próxima dos nossos campi, promovendo uma maior aproximação com a Reitoria. Quero desburocratizar alguns processos e fazer uma gestão eficiente. Além disso, é fundamental criar as condições necessárias para a permanência dos nossos estudantes nos cursos, fortalecendo a assistência estudantil. Quero o Ifes ainda mais valorizado”, projeta Adriana.

Quem é Adriana Pionttkovsky Barcellos?

Graduada em Ciências Econômicas, licenciada em Matemática e Pedagogia, com especializações em Gestão Escolar, Administração Pública e Educação Especial, Adriana consolidou sua carreira acadêmica com Mestrado e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ingressou no Ifes em 2011 como Técnica em Assuntos Educacionais e, desde 2024, passou a integrar também o quadro docente da instituição.

Entre 2013 e 2017, esteve à frente da Direção-Geral do Campus Centro-Serrano, e de 2017 a 2025 comandou a Pró-Reitoria de Ensino, liderando políticas de inclusão, permanência estudantil e valorização da diversidade. Sua atuação também teve destaque nacional como coordenadora do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal, atuando junto ao Conif e ao Ministério da Educação (Setec/MEC).

O Ifes

O Ifes é o resultado da união de quatro antigas instituições federais de educação: o Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes), a Escola Agrotécnica Federal de Alegre, a Escola Agrotécnica Federal de Colatina e a Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa. A história dessas instituições é centenária, sendo a mais antiga delas o Cefetes, fundado em 1909, durante o governo de Nilo Peçanha, sob o nome de Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo.

Em 2008, o Cefetes e as escolas agrotécnicas se integraram em uma estrutura única, o Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente, o Ifes oferece de cursos técnicos ao doutorado e possui mais de 40 mil alunos. São 99 cursos técnicos, 68 cursos de graduação, 46 cursos de pós-graduação em