Intenção de consumo das famílias do ES fica acima da média do país

A intenção de consumo das famílias capixabas se manteve acima do nível considerado de satisfação para o consumidor (maior que 100 pontos). O índice do Espírito Santo, em maio, ficou em 104,1 pontos, mais alto que os indicadores registrados no Sudeste (média de 101,6 pontos) e no Brasil (100,8 pontos).

Os resultados apontam que o capixaba tem demonstrado maior confiança no ambiente econômico local em relação aos moradores dos demais estados do Sudeste, mesmo diante de um cenário nacional em que as pessoas estão mais contidas para as compras.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A intenção de consumo das famílias capixabas permanece em nível de satisfação desde junho de 2023, sinalizando uma trajetória consistente de recuperação da confiança e da disposição para consumir. De acordo com o coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, esse movimento reforça a retomada da atividade econômica, após os impactos significativos provocados pela pandemia sobre o consumo e a renda das famílias em todo o país.

“Além disso, vale ressaltar que, em maio deste ano, o ICF alcançou o terceiro maior patamar para o mês desde o início da série histórica, em 2014, ficando atrás apenas dos índices registrados em 2014 e 2024”, destacou Spalenza.

Entre os sete subíndices que compõem o ICF, o destaque ficou com o componente Nível de consumo atual, que avançou 6,1% em relação a abril, sinalizando uma melhora na percepção das famílias sobre seu consumo presente.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site https://portaldocomercio-es.com.br.