Inverno: EDP reforça dicas para evitar o aumento do consumo de energia

O inverno chega oficialmente às 23h42 desta sexta-feira (20), mas as baixas temperaturas já estão presentes. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta que os dias mais frios pedem atenção para evitar o consumo elevado de energia, já que a tendência é de gastos maiores com aparelhos para aquecimento.

Na maioria das famílias, o chuveiro elétrico se torna um aliado importante para espantar o frio, com um bom banho quente. Porém, o cuidado deve estar no tempo e na forma de uso. “Uma opção para buscar a economia com o chuveiro é preferir utilizá-lo em horários do dia que a temperatura esteja mais amena e, se houver possibilidade, o ideal é manter a regulagem na posição “verão”, que consome cerca de 30% menos energia”, destaca Bruno Mendonça, gestor da EDP.

O chuveiro elétrico pode representar de 25% a 35% do consumo total de uma residência. Por exemplo, em uma família de quatro pessoas, em que cada uma leva 7 a 8 minutos no banho, podemos obter uma média diária de cerca de 30 minutos de uso do chuveiro. Considerando o consumo do equipamento de 5,5 kWh por dia, o consumo de energia só para o equipamento será de cerca de 82 kWh no mês, o que representaria o acréscimo médio na conta de energia de cerca de R$ 60,00 (sem considerar impostos).

Importante lembrar que, além do uso mais frequente de aparelhos de alto consumo, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), estipulou a Bandeira Vermelha para as contas de energia do mês de junho. Isso significa que os reservatórios das hidrelétricas do país estão com nível abaixo do esperado e a geração da energia precisa ser de fontes mais custosas, como as termoelétricas. Com isso, para cada 100 kWh consumidos no mês é acrescido o valor de R$ 4,46.

Diante deste cenário, a EDP separou também outras dicas práticas que servem como um guia para economia de energia durante os dias mais frios do ano. Confira abaixo:

Secador de cabelo

Busque enxugar bem os cabelos com uma toalha antes de usar o aparelho, que tem alto consumo de energia. Quanto menos tempo de utilização, melhor.

Máquina de lavar e secar

Os dias frios trazem períodos mais curtos de sol, o que pode aumentar o uso da função secadora em algumas máquinas. O ideal é evitar ao máximo seu uso, preferindo, sempre que possível, secar as roupas no varal. Utilizar a máquina de lavar na capacidade máxima, conforme o manual, é outra dica de economia.

Iluminação

Com dias mais curtos e menor incidência de luz natural, a iluminação assume um papel relevante no consumo. Substituir lâmpadas tradicionais por modelos de LED, que gastam até 80% menos de energia e duram mais, é uma dica importante não só para este período, como para o ano todo.

Aproveitar ao máximo a luz natural, mantendo cortinas e persianas abertas, é mais uma forma de economizar energia, além de desligar lâmpadas em ambientes vazios. Vale lembrar que quanto mais claras as cores das paredes dos ambientes internos, menor a necessidade de iluminação elétrica.

Geladeira

No inverno, a recomendação é que a geladeira opere nas menores potências. Afinal, com o frio, a necessidade de gasto energético com este eletrodoméstico diminui bastante. Checar a borracha de vedação é outro ponto importante, já que frestas podem significar troca de calor com o ambiente externo e, com isso, maior consumo de energia para garantir a baixa temperatura interna.

O hábito de colocar roupas para secar atrás da geladeira também não é recomendado, pois pode forçar o motor e aumentar o consumo de energia.

Aquecedores

Uma das melhores sensações do inverno é estar em um ambiente quentinho, mas os aquecedores elétricos são itens que devem ser usados com moderação devido ao alto consumo de energia. Por isso, a dica é usar o mínimo possível, cuidando da vedação de portas e janelas para ajudar na retenção do calor e diminuir o tempo com o aquecedor ligado.

Stand by

Aquela luz de stand by, em eletrodomésticos como televisão ou notebooks, também representa um gasto de energia. Esta dica vale para todos os dias do ano: ao sair, desligue totalmente esses itens.

Compra de novos equipamentos

Ao comprar eletrodomésticos, dê preferência aos produtos com selo Procel de eficiência energética, que garantem um menor consumo, sendo a categoria “A” a mais eficiente Escolha itens compatíveis com o número de moradores e hábitos de consumo da casa: o custo do consumo de uma geladeira muito maior do que a necessidade, por exemplo, vai pesar mais na conta de energia.

Para garantir a máxima eficiência e segurança dos aparelhos elétricos mantenha sempre as instalações elétricas da residência em bom estado. A cada cinco anos, se possível, é importante fazer uma avaliação com um profissional capacitado.