Jerônimo Monteiro: motociclista fica ferido após acidente na ES 482

Um motociclista ficou ferido após acidente na rodovia ES 482, neste domingo (8), na cidade de Jerônimo Monteiro.

Conforme mostram imagens de um circuito de videomonitoramento, o condutor da motocicleta foi atingido por um carro em um cruzamento.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Polícia Militar (PM-ES), mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Segundo populares, o motociclista tem 47 anos e foi socorrido para um hospital local. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

