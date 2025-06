João Coser faz giro de mandato por municípios no Sul do Espírito Santo

O deputado estadual João Coser (PT) inicia, nesta quarta-feira (4), uma série de visitas a municípios da Região Sul do Espírito Santo. A agenda faz parte da estratégia do parlamentar de levar seu mandato para mais perto da população, fortalecendo o diálogo com lideranças políticas, sindicais, movimentos sociais e a população em geral.

Após percorrer, na semana passada, cidades do Norte capixaba, Coser segue agora para o Sul do Estado, com o compromisso de ouvir demandas, discutir soluções e reforçar parcerias em favor do desenvolvimento regional.

“Nosso mandato vai ao encontro dos capixabas. Estaremos, nos próximos dias, em 12 cidades do Sul, uma região extraordinária, pela qual tenho enorme carinho. Nosso objetivo é dialogar, ouvir e colaborar no que for necessário para impulsionar o desenvolvimento local. Esse contato direto com as pessoas orienta nossa atuação na Assembleia Legislativa e norteia as demandas que levamos ao Governo do Estado. O nosso papel aqui é representar os interesses do povo”, destaca o deputado.

O roteiro inclui visitas aos municípios de Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Conceição de Castelo, Brejetuba, Ibatiba, Muniz Freire, Iúna, Irupi, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim.