Jogo Aberto debate cenário eleitoral 2026 com Roberto Velasco

O publicitário e especialista em Comunicação Pública Roberto Velasco é o convidado especial do Jogo Aberto desta quarta-feira (18).

No debate, está o processo eleitoral de 2026 no Espírito Santo, pesquisas eleitorais e Inteligência Artificial (IA) no contexto político e ferramentas inovadoras para uma gestão pública mais eficiente.

O bate-papo começa, a partir das 16 horas, no canal do You Tube do AQUINOTICIAS.COM.