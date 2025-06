Livro retrata História Política da Província do Espírito Santo

O livro “Memória Política da Província do Espírito Santo”, do advogado capixaba Gilber Rubim Rangel, traz uma análise detalhada e aprofundada da trajetória de 326 políticos provinciais que atuaram na formação do Estado durante o período imperial e republicano.

Com cerca de 100 imagens ilustrativas, a obra oferece microbiografias que revelam não apenas os fatos públicos, mas também as origens familiares, as alianças e os percursos pessoais desses personagens. Cada biografia é cuidadosamente construída para contextualizar as contribuições individuais na construção do cenário político local e nacional.

A pesquisa meticulosa conduz o leitor a uma compreensão mais ampla das dinâmicas políticas e sociais que marcaram a província ao longo de décadas.

Por meio de microgenealogias, o autor traça conexões entre os líderes políticos, evidenciando como as relações familiares e as estratégias de poder influenciaram decisivamente a política capixaba.

Esse enfoque inovador enriquece o entendimento da história do Espírito Santo, revelando as interações complexas entre as elites e seus impactos no desenvolvimento regional.

Além de ser um registro histórico, o livro é um convite à reflexão sobre a importância da memória coletiva e das histórias individuais na construção da identidade cultural e política do Espírito Santo.

É uma fonte indispensável para historiadores, pesquisadores, genealogistas, estudantes e todos que desejam conhecer mais profundamente as raízes políticas do Estado.

Onde adquirir

Livro completo: link.

Degustação (amostra gratuita): link.

