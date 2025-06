Loteria paga mais de R$ 180 mil a aposta de Vila Velha

Uma aposta feita no município de Vila Velha faturou R$184.906,26 no sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (17), realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta ganhadora acertou cinco números e foi feita na loteria RISQUE GANHE. O bilhete trata-se de um bolão, com 42 cotas.

Os números sorteados foram: 03-05-15-37-54-57

Ninguém acertou as seis dezenas neste sorteio da Mega-Sena. Por causa disso, o prêmio acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que acontece no próximo sábado (21), é de R$ 130.000.000,00.

Além dessa, outras duas apostas do Espírito Santo também faturaram prêmios na quina da Mega-Sena. Uma foi registrada em Barra de São Francisco, que ganhou R$73.962,66, e a outra no município de Anchieta, que faturou R$36.981,33.