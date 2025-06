Lucas Turini lança clipe de “A Hora é Essa”, um som sobre recomeços

O cantor, músico e ativista Lucas Turini, de Vargem Alta (ES), está dando um passo importante na sua trajetória artística. No último dia 30 de maio, ele lançou o clipe do single “A Hora é Essa”, já disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Mais que uma música, “A Hora é Essa” é um manifesto. Uma declaração sobre recomeços, sobre acreditar nos próprios sonhos e sobre construir um mundo mais justo, mais diverso, mais humano. É a voz de uma juventude que quer fazer diferente.

“É uma caminhada que diz muito da minha vida e da nova rota, com um recomeço para desbravar o mundo, cheio de perspectivas. E vai além: diz respeito a olhar para as pessoas com carinho, percorrer uma estrada que envolva muita gente ao meu lado”, reflete Lucas.

A composição, assinada por Fred Nery, vocalista da banda Macucos, tem uma pegada leve, positiva, mas cheia de força. A produção é do VVS Studio, reunindo músicos que ajudaram a transformar a canção em um convite pra quem quer se reconectar com a vida, com as pessoas e com o mundo.

Um clipe que mistura arte, memória, natureza e futuro

O videoclipe de “A Hora é Essa” é praticamente um documentário afetivo, que transborda significado. Logo no início, uma homenagem emocionante à avó do cantor, Angélica Calazans, que foi uma grande liderança social na região, fundadora da Casa de Apoio ao Câncer e da Páscoa Solidária do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Angélica faleceu em 2009, vítima de câncer, e sua história de amor ao próximo continua sendo inspiração.

O clipe também é uma carta de amor às belezas e às riquezas naturais de Vargem Alta. Tem cena na deslumbrante Cachoeira do Caiado, no alto do Mirante de Alto Formoso, com aquela vista surreal de Cachoeiro de Itapemirim, e referências à cultura do café, que é símbolo da região.

Outro destaque é a referência a ave Saíra-apunhalada, um animal raro, ameaçado de extinção, e que só existe no município. Esse é um dos grandes pilares da mensagem de Lucas: a importância da preservação ambiental, da sustentabilidade e da conexão com a natureza — temas que são urgentes, não só para o presente, mas para garantir o futuro.

E pra fechar esse rolê cheio de significado, o clipe traz ainda uma lembrança da fase de estudante do artista, gravado na Escola Presidente Lüebke, onde Lucas estudou e que faz parte da sua formação pessoal e artística.

Uma música para quem quer se reconectar e acreditar que sim, a hora é agora.

Se você curte som com alma, verdade e propósito, essa música é pra você. É sobre olhar pra dentro, olhar pro outro e entender que é possível, sim, construir um caminho diferente, mais leve, mais justo, mais bonito. Porque, como o próprio nome da canção já diz, “A Hora é Essa”.

Ficha Técnica

“A Hora é Essa”

Produção: VVS Studio

Voz: Lucas Turini

Composição: Fred Nery

Baixo: Léo Norbim

Guitarra: Vinícius Gigante

Teclado: Diego Vertigo

Pós-produção, mixagem e masterização: SIG

O single “A Hora é Essa” está disponível em todas as plataformas digitais. O videoclipe completo já pode ser assistido no YouTube e no Instagram.