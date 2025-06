Lula chega à França com comitiva de ministros e parlamentares aliados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta quarta-feira (4), em Paris, para uma visita oficial à França que se estenderá até o próximo domingo (9). Acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, além de ministros e parlamentares aliados, Lula chegou ao Aeroporto de Orly por volta das 13h30 no horário local (8h30 no horário de Brasília).

A viagem tem caráter diplomático e institucional, e contará com compromissos políticos e culturais em Paris, Nice e Lyon. O chefe do Executivo viajou a bordo do Airbus A319 da Presidência da República, conhecido como “Aerolula”, e fez escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento da aeronave.

Parte da comitiva presidencial — formada por ministros, parlamentares e integrantes da Polícia Federal — chegou antes à capital francesa em outra aeronave oficial. Entre os primeiros a desembarcar esteve o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que acompanha a missão.

Durante a estadia em Paris, o presidente e a comitiva ficarão hospedados no hotel Intercontinental Paris Le Grand, o mesmo que abrigou a delegação brasileira durante a Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em 2023. No entorno do hotel, apoiadores do presidente se reuniram com bandeiras do Brasil e do Partido dos Trabalhadores (PT), demonstrando apoio à presença de Lula na França.

Compromissos e articulação internacional

Segundo divulgado pelo site Metrópoles, a agenda oficial de Lula terá início na quinta-feira (5) e incluirá encontros bilaterais e participação em eventos que reforçam a pauta ambiental, cultural e de ciência e tecnologia — temas caros à política externa brasileira no atual governo.

Ao menos seis ministros acompanham a viagem: Carlos Fávaro (Agricultura), José Múcio Monteiro (Defesa), Margareth Menezes (Cultura), Marina Silva (Meio Ambiente), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação). A diversidade de pastas presentes sinaliza uma agenda transversal que vai do agronegócio à transição ecológica.

Também fazem parte da comitiva os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE), líder do PSB na Câmara; Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada petista; e Túlio Gadêlha (Rede-PE), além dos senadores Chico Rodrigues (PSB-RR) e Giordano (MDB-SP). A presença dos parlamentares reforça o caráter institucional da missão, com articulações no campo legislativo e diplomático.

A viagem ocorre em um momento de consolidação da imagem do Brasil como liderança no debate climático e de reconstrução das relações diplomáticas com países europeus, especialmente no contexto do Acordo Mercosul-União Europeia e das discussões sobre economia verde e justiça social.