Marataízes divulga edital para o Casamento Comunitário 2025; veja

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), publicou no Diário Oficial na última terça-feira (17) um novo edital. O documento regula o processo de inscrição e classificação de casais interessados em participar da edição 2025 do Projeto Casamento Civil Comunitário em Marataízes.

O Projeto promove a regularização de uniões estáveis e garante o direito à formalização da união civil, de forma gratuita, a 12 (doze) casais em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes em Marataízes. O Poder Público, o Cartório de Registro Civil e as instituições parceiras vão executar o projeto de forma interinstitucional.

Eles também vão realizar a cerimônia de casamento em agosto de 2025, com local e data a serem definidos e amplamente divulgados. As inscrições já começaram e vão até 15 de julho de 2025, sendo feitas presencialmente na Semasht, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A Semasht fica na Cidade Nova, no edifício Itamaraty, mesmo prédio onde está a agência do SINE e a loja Mega Show.

A equipe responsável só validará as inscrições após o recebimento integral dos documentos obrigatórios. Depois da análise, convocará os casais aptos para a etapa de habilitação no Cartório de Registro Civil.

Acesse o link abaixo para ter acesso à íntegra do Edital com todos os detalhes sobre os requisitos para se inscrever: AQUI