Marataízes entrega novos veículos da saúde

A Secretaria Municipal de Transportes iniciou a semana com importantes entregas de veículos recuperados que atenderão à Secretaria de Saúde de Marataízes.

Os carros, que estavam parados por necessidade de manutenção, passaram por revisões completas e estão novamente prontos para atender à população com mais segurança e eficiência.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a otimização dos recursos públicos e a valorização dos serviços essenciais. A recuperação dos veículos contribui diretamente para a agilidade nos atendimentos, especialmente em áreas como transporte de pacientes, visitas domiciliares e apoio às unidades de saúde.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Marataízes reafirma seu foco na qualidade dos serviços prestados à população e no bom uso do patrimônio público, garantindo mais estrutura e suporte para quem mais precisa.