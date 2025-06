Marataízes estreita cooperação técnica com IFES de Piúma

O prefeito Toninho Bitencourt recebeu em seu gabinete, a visita do diretor do Instituto Federal de Educação (IFES) de Piúma, Marcelo Fantini Polese.

Na pauta do encontro, o estreitamento da cooperação técnico-científica entre o Município de Marataízes e a instituição de ensino.

Essa cooperação pode ocorrer, sobretudo, nas áreas de pesca, turismo e meio ambiente, que são alvos de cursos técnicos ministrados pelo IFES de Piúma.

Além do prefeito, participaram da reunião por Marataízes o vice-prefeito, Willian Duarte, e os secretários municipais Luciano Sansão (Planejamento e Desenvolvimento Sustentável), João Batista Filho (Administração), Jorge Luiz Benevides de Oliveira (Educação) e Euci Fernandes da Rocha (Pesca e Aquicultura).

