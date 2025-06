Marataízes: Prefeitura abre processo seletivo; veja como se inscrever

A Prefeitura de Marataízes publicou o Edital nº 001/2025 e abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais e cadastro reserva.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho coordena o processo, que visa reforçar o atendimento social na Casa de Passagem Jualter da Silva Pedra. A iniciativa atende ao interesse público excepcional e segue as diretrizes da Lei Complementar nº 1.999/2018, garantindo mais qualidade nos serviços prestados à população.

Confira as vagas disponíveis:

O edital contempla oportunidades para os seguintes cargos:

Educador Social – 08 vagas + 20 cadastro reserva

Cozinheira – 01 vaga + 05 cadastro reserva

Motorista de Veículo – 01 vaga + 05 cadastro reserva

Pedagogo – 01 vaga + 05 cadastro reserva

Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação – 02 vagas + 06 cadastro reserva

Agente/Oficial Administrativo – 01 vaga

As jornadas de trabalho variam de acordo com o cargo, e os salários ofertados vão de R$ 1.682,35 a R$ 2.862,85.

Inscrições Gratuitas

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, pelo site oficial da Prefeitura (www.marataizes.es.gov.br), das 10h do dia 17 de junho até às 10h do dia 27 de junho de 2025, conforme o horário oficial de Brasília.

Etapas do Processo

Inscrição online

Classificação por pontuação (qualificação e experiência profissional)

Convocação para apresentação de documentos

Exames médicos admissionais

Assinatura do contrato

O prazo de validade do Processo Seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.