Marcelo Santos reúne 1.200 pessoas e apresenta prestação de contas

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos (União), reuniu mais de 1.200 pessoas neste sábado (31), na sede social da Aspomires, em Vitória, durante a 22ª edição do “DialogaES”, evento voltado à prestação de contas do mandato parlamentar. A estimativa de público foi divulgada pela Polícia Legislativa.

Durante o encontro, Marcelo apresentou um balanço das ações de sua gestão à frente da Ales, destacando iniciativas como a modernização do Legislativo estadual, o fortalecimento da transparência institucional, a parceria com o Governo do Estado e o estímulo à participação popular. O parlamentar afirmou que o evento também tem caráter consultivo, com foco na escuta da população para formulação de políticas públicas. “Acredito em planejamento, trabalho e parcerias”, afirmou.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) participou do evento e elogiou a trajetória política do presidente da Ales. Para Ferraço, Marcelo está preparado para representar o Espírito Santo em outras esferas da política nacional. O apoio também foi reforçado por outros nomes da política capixaba, como os prefeitos Euclério Sampaio (Cariacica), Lucas Scaramussa (Linhares), e os deputados estaduais Alexandre Xambinho (PSC), Vandinho Leite (PSDB) e Capitão Assumção (PL), além do deputado federal Josias Da Vitória (PP), líder da bancada capixaba em Brasília.

A pluralidade de lideranças presentes no evento, incluindo prefeitos e vereadores de diversas regiões, reforçou o caráter articulador do encontro, que busca integrar o Legislativo às demandas municipais. “Prestar contas é uma forma de respeitar quem confiou no nosso trabalho”, concluiu Marcelo Santos.