Três veículos se envolveram em um acidente, nesta terça-feira (10), na entrada de Biriricas, no município de Marechal Floriano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão e dois carros de passeios colidiram na rodovia. Uma pessoa ficou levemente ferida.

A pista precisou ser parcialmente interditada. Até às 17:14, a ocorrência seguia em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui