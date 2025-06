Missão Portugal: Findes busca parcerias para a indústria capixaba

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, está em Portugal para liderar a “Missão Portugal: Oeiras Valley”, que teve início nesta segunda-feira (23). A iniciativa busca a atração de investimentos para o Espírito Santo e a internacionalização das indústrias capixabas, além de prospectar parcerias estratégicas e oportunidades de investimento para o Estado.

A comitiva é formada por representantes da Federação, incluindo o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Santos; o gerente executivo de Relações Institucionais, Leonardo de Paula; e o gerente de Negócios Internacionais, Bernhard Smid.

Durante a missão, também será apresentado o potencial industrial do Espírito Santo. “A indústria capixaba tem muito a oferecer ao mundo em inovação, sustentabilidade e capacidade produtiva. Estamos aqui para abrir portas, criar pontes e mostrar que o Espírito Santo é um território fértil para negócios”, afirma o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Entre os destaques da agenda estão o encontro com o embaixador da Embaixada do Brasil em Lisboa, visitas ao Lagoas Park e ao Oeiras Valley, ecossistemas que concentram empresas de alta tecnologia, e visita à ApexBrasil e ao Visit Brasil Office em Lisboa. A comitiva segue em missão até o dia 26 de junho.

