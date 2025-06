Modelo do ES é a 1ª brasileira a ganhar a coroa do Miss Supranational

A jovem capixaba Eduarda Braum, de 24 anos, conquistou um feito inédito para o Brasil ao vencer o concurso internacional Miss Supranational, realizado na Polônia. A vitória histórica coloca o país no topo da competição pela primeira vez e reforça a trajetória de destaque da modelo, que era considerada favorita desde o início do evento.

Nascida no Espírito Santo, na cidade de Afonso Cláudio, Eduarda Braum é formada em Letras e Pedagogia. Ela também se dedica ao projeto social “Protagonistas do Amanhã”, uma iniciativa que incentiva jovens a valorizarem a educação e desenvolverem seus potenciais. O trabalho social da miss foi um dos diferenciais destacados durante a competição internacional.

Além do universo dos concursos de beleza, Eduarda Braum atua como influenciadora digital e apresentadora, usando suas plataformas para ampliar o impacto de suas ações sociais e inspirar outros jovens.

Com a vitória no Miss Supranational, Eduarda Braum consolida seu nome no cenário internacional da beleza.