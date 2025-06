Mortes de motociclistas aumentam em 26% nas rodovias federais do ES

O número de mortes de motociclistas nas rodovias federais do Espírito Santo cresceu 26% nos primeiros cinco meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 33 vítimas fatais entre janeiro e maio deste ano, contra 26 no mesmo intervalo de 2024.

A PRF aponta que o crescimento da frota de motocicletas no estado, aliado ao uso intenso do veículo como meio de transporte diário, contribui diretamente para o aumento dos acidentes. A imprudência dos condutores, como excesso de velocidade, manobras perigosas e desrespeito às leis de trânsito, é uma das principais causas dos registros fatais.

Embora a motocicleta seja considerada uma opção econômica e acessível, ela também representa um dos meios de transporte mais vulneráveis. A ausência de proteção estrutural faz com que condutores e passageiros fiquem mais expostos em caso de quedas ou colisões, elevando significativamente o risco de lesões graves e mortes.

Para tentar conter os índices, a PRF tem intensificado fiscalizações e ações educativas voltadas ao público motociclista. De janeiro a maio, foram realizadas campanhas de conscientização e operações específicas com foco na segurança dos condutores de duas rodas.

Uma dessas ações ocorreu no último fim de semana, com a Operação Duas Rodas, na BR-262, região serrana. A fiscalização abordou 134 motocicletas, resultando na apreensão de 12 veículos e na emissão de 46 autos de infração. Entre as irregularidades, estavam ultrapassagens em faixa contínua, excesso de velocidade e modificações ilegais nos veículos, como sistemas de escapamento e dispositivos antirradares.

Segundo a PRF, o respeito às normas, o uso correto dos equipamentos de proteção e a mudança de comportamento dos condutores são essenciais para reduzir os acidentes e salvar vidas nas rodovias capixabas. Dados nacionais apontam que, atualmente, o Brasil possui mais de 33 milhões de motocicletas em circulação, o que reforça a urgência de ações voltadas à segurança viária.