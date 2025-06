Motociclista é detido com drogas e sem habilitação em Ibatiba; confira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (11), cerca de 460 gramas de maconha e 100 gramas de crack no km 169 da BR-262, em Ibatiba, Região Serrana do Espírito Santo.

A apreensão ocorreu por volta das 17h30, durante uma fiscalização com foco no combate à criminalidade. Os policiais abordaram uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, momento em que perceberam um volume suspeito sob a blusa do condutor, na altura da cintura. Questionado sobre o objeto, o homem admitiu se tratar de uma sacola contendo drogas.

Segundo o abordado, ele teria recebido a sacola de um desconhecido em Ibitirama e deveria entregá-la a outro indivíduo em Ibatiba, também sem conhecê-lo. Pelo transporte, afirmou que receberia R$ 200, via PIX.

Durante a vistoria, os policiais localizaram dentro da sacola uma porção de maconha pesando aproximadamente 460 gramas e outra com um porção crack, totalizando cerca de 100 gramas. Além disso, foi constatado que o homem não possuía carteira de habilitação e nem portava documentos pessoais.

Diante dos fatos, o suspeito e os entorpecentes foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos cabíveis.